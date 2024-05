Vanavond op tv: Rector UvA over protesten • Nieuwe Rotterdamse aanpak daklozen

Rotterdamse actieplan 'Buitenslapers'

Rotterdam heeft een nieuw plan gelanceerd om de overlast van dak- en thuislozen in de stad tegen te gaan. De gemeente wil met het zogeheten Actieplan Buitenslapers in zes tot acht weken zestig Oost-Europese daklozen in Rotterdam van straat halen. In de speciale opvang, die volgende maand opengaat, kicken ze af van drank of drugs, kunnen ze weer naar werk worden begeleid of krijgen ze hulp om weer naar hun thuisland te gaan. Is dit de oplossing om de overlast tegen te gaan? Daarover lopen de meningen uiteen. In de studio spreken we met wethouder Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam, de bedenker van de plannen.