Blaak, beste keeper ter wereld, weg bij Oranje-Rood: 'Domme beslissing'

"Nieki heeft nog niet het niveau van Blaak, maar hij is talentvol en we willen hem absoluut niet kwijt", legt Van Hout uit. "Blaak wilde wat anders en dat is ook zijn goed recht. Wij hebben gekozen voor de toekomst van de club."

Ondanks enig onbegrip heeft Blaak inmiddels vrede met de beslissing. "Ik heb hier jarenlang met veel plezier gespeeld en wilde mijn carrière graag hier afsluiten. Nu ligt mijn focus op de competitie en de play-offs", zegt hij.

Tussen de twee doelmannen is ook geen wrok. "Ik gun het hem van harte", merkt Blaak op. De drievoudig EK-winnaar was ooit de trainer van Verbeek in de jeugd en gaf hem vorig jaar zelfs een replica van zijn eigen helm. "Ik had hem graag verder geholpen, maar ik vertelde hem dat deze regeling ons niet in onze kracht stelt", legt Blaak uit.

Toekomst

Over interesse hoeft Blaak niet te klagen. De winnaar van olympisch zilver in 2012 heeft dan ook besloten om zijn loopbaan voort te zetten, want "op deze manier wil je het sowieso niet afsluiten." Hij wil nog niet zeggen waar hij naartoe gaat, wel vertelt de keeper dat hij een "ambitieuze" club in het buitenland heeft gevonden.