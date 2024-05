Geen golf van deepfakes verwacht bij verkiezingen, maar risico blijft

Inwoners van de Amerikaanse staat New Hampshire kregen begin dit jaar een telefoontje dat van president Biden leek te komen: de spreker adviseerde hun niet te stemmen bij de voorverkiezing. Alleen de echte verkiezing in november telde.

Het was alleen niet echt de president die belde, maar een AI-stem die de boodschap overbracht, een voorbeeld van een deepfake. De belletjes kwamen van een bedrijf uit Texas. Dat bedrijf wordt nu onderzocht wegens illegale activiteiten.

Al jaren wordt desinformatie verspreid rond verkiezingen, waarbij in het verleden vaak werd gewezen naar Rusland. 2024 is een bijzonder verkiezingsjaar, meer dan de helft van de wereldbevolking gaat naar de stembus. In India zijn de verkiezingen al bezig, Europa volgt begin volgende maand en de VS dit najaar.

Er staat dus veel op het spel, terwijl het steeds makkelijker wordt om deepfakes te maken, dankzij de opkomst van generatieve AI (kunstmatige intelligentie).

Eén deepfake is genoeg

"Eén met AI-gegenereerd audiobestand, een of twee dagen voor de verkiezingen, is genoeg om impact te hebben op de stembusgang", zegt Tomasso Canetta, die bij de European Digital Media Observatory het factchecken coördineert. Het gebeurde afgelopen jaar al in Slowakije, om de leider van de liberale partij in een kwaad daglicht te stellen.

Volgens Canetta is audio op dit moment de meest problematische variant. Bij met AI-gemaakte afbeeldingen zie je vaak nog (kleine) afwijkingen in beeld. Dat was goed zichtbaar bij een afbeelding van Frans Timmermans die afgelopen najaar circuleerde op X. De foto was overduidelijk nep.

Door AI gemaakte video's zijn nog niet zo goed dat ze niet van echt te onderscheiden zijn, al kan Sora, het tekst-naar-video-model van OpenAI, daar weleens verandering in brengen. Op dit moment gaat het vaak om video's waarbij de audio nep is en de lippen zijn gesynchroniseerd.

"Audiodeepfakes zijn het schadelijkst omdat de gemiddelde gebruiker die niet zo makkelijk kan herkennen, zeker als je niet heel veel aandacht besteedt aan de manier van praten en grammatica", zegt Canetta. Hij benadrukt dat er goede manieren zijn om dit soort deepfakes te herkennen, maar die geven geen 100 procent garantie.

Beluister hier de deepfake van Joe Biden. Je hoort eerst de echte stem van Biden en dan de nagemaakte: