Sánchez pakt zege in 'Strade Bianche-light', Pogacar behoudt roze trui in Giro

Op zo'n 35 kilometer van de streep bleven van de kopgroep alleen Alaphilippe, Plapp en Sánchez over. De voorsprong op het peloton bleef lang constant op zo'n 2,5 minuut hangen. EF-renner Mikkel Honoré waagde nog een oversteek vanuit het peloton, maar slaagde daar niet in.

Bij het naderen van de laatste gravelstrook, op zo'n achttien kilometer van de streep, was de voorsprong van de drie leiders nog twee minuten. Op weg naar het laatste steile stuk nam die gestaag af.

Rotonde

Wat daarbij niet hielp, was de inschattingsfout die Sánchez met nog tien kilometer te gaan maakte. De Spanjaard verslikte zich in een rotonde en reed bijna de berm in, maar bleef overeind. Zo bleef zijn vergissing zonder gevolgen, maar zorgde hij er ook voor dat hij en Alaphilippe lichte vertraging opliepen.

Daardoor kwam Plapp even alleen te rijden, maar zijn achtervolgers hervonden de aansluiting voordat ze het laatste steile muurtje - de Serre di Rapolano met hellingspercentages tot maximaal twintig procent - bereikten.

Een spannende finale zou volgen, want het peloton kwam ondertussen steeds dichterbij. Daarin was het Ineos dat het tempo bepaalde. Na de 1,2 kilometer lange Serre de Rapolano was het moeilijkste achter de rug, maar was de voorsprong ook geslonken tot slechts twintig seconden.