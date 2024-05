Alcoholvrij is lang niet altijd alcoholvrij, branche wil duidelijkere regels

Om meer eenheid te creëren, worden gesprekken gevoerd met andere brouwersverenigingen in Europa, zegt Oostendorp. "Dit thema staat ook op de agenda. Het is alleen niet van vandaag op morgen geregeld." Zo is bierland Duitsland volgens hem niet heel happig op het invoeren van strengere of andere regels voor zijn brouwers. "Maar ik verwacht dat het op lange termijn wel verschil kan maken."

De verenigingen zetten zich ook in voor duidelijkere Europese regels, omdat de regels nu oneerlijk zijn, zegt Oostendorp. "Buitenlandse biertjes mogen in Nederland in de schappen liggen met labels die in Nederland niet toegestaan zijn. Dat is oneerlijke concurrentie."

NVWA gaat etiketten bekijken

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat naar aanleiding van vragen van de NOS aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vragen om te kijken naar termen als non-alcoholic op Nederlandse producten. De NVWA beoordeelt of etiketten misleidend zijn. Afhankelijk van hoe vaak dit voorkomt, kan het ministerie beoordelen of (en hoe) er iets moet gebeuren.

Want regels voor anderstalige termen zijn er nu nog niet. Zolang er óók in het Nederlands op het label staat hoeveel alcohol er dan in zo'n 'alcoholvrij' drankje zit, mag het.

"Een alcoholvolume tot 0,5 procent kan veroorzaakt worden door restsporen van de gisting van natuurlijke suikers. Zo kan in sinaasappelsap of gebakken brood tot 0,2 procent alcohol zitten", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Mag of wil je geen alcohol drinken, kijk dan naar het alcoholpercentage en kies een alternatief waar 0,0 op staat. Daarmee weet je zeker dat het geen alcohol bevat."