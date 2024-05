Drie Maleisische voetballers aangevallen: 'Nummer gekregen voor als we ons onveilig voelen'

In Maleisië zijn in een week tijd drie bekende voetballers met grof geweld aangevallen. Akhyar Rashid werd voor zijn woning beroofd, nationale vedette Faisal Halim werd aangevallen met zuur. Daarna werden bij de voormalig aanvoerder van het nationale team, Safiq Rahim, de autoruiten ingeslagen, terwijl hij achter het stuur zat. Er zijn nog geen daders opgepakt en of de incidenten met elkaar in verband staan, is nog niet bekend.

De reeks incidenten heeft enorme impact op het (voetbal)land. Topclub Selangor, waar Halim speelt, heeft al aangegeven de wedstrijd om de supercup komend weekend uit te willen stellen. De club ziet het niet zitten in deze omstandigheden tegen aartsrivaal Johor Darul Ta'zim (kortweg JDT) te voetballen.

De eerste speler die werd belaagd, Akhyar Rashid, is een teamgenoot van de Nederlandse verdediger Matthew Steenvoorden. "Het is bij ons het gesprek van de dag", vertelt hij vanuit het oosten van Maleisië, waar hij drie maanden geleden tekende bij Terengganu Football Club. "De dag na de aanval moesten we een oefenwedstrijd spelen. Daar was lang niet iedereen met z'n hoofd bij."

Verbijstering

In Maleisië wordt er druk gespeculeerd over de motieven achter de aanvallen. Rashid, die onder contract staat bij JDT en op huurbasis bij Terengganu speelt, werd niet alleen van zijn geld beroofd, maar daarna ook nog op zijn benen en voeten geslagen. "Dat vindt men vreemd voor een overval", vertelt Steenvoorden. "Dat zou je niet verwachten als ze zijn spullen al hebben."

Dat er zeer snel twee andere incidenten met voetballers op volgden, maakte de verbijstering nog groter. Vooral de aanval op Halim maakte veel los. De aanvaller is een van de absolute sterren van het Maleisische voetbalelftal. Enkele maanden geleden maakte hij nog naam door op de Azië Cup een prachtige goal te maken tegen Zuid-Korea.

Nu ligt Halim met ernstige brandwonden op de intensive care. Een man gooide een bijtend zuur in zijn gezicht bij een winkelcentrum. Op sociale media én daarbuiten krijgt hij massale steun. Er wordt voor Halim gebeden en langs snelwegen zijn spandoeken voor hem opgehangen. De voetbalbonden van omringende landen, zoals Indonesië en Singapore, plaatsten steunbetuigingen op X.