Spil in fraudeschandaal 'Panama Papers' overleden

Ramon Fonseca, medeoprichter van het Panamese adviesbureau dat bekend werd via de 'Panama Papers', is overleden. Zijn advocaat heeft bekendgemaakt dat de 71-jarige zakenman gisteren stierf in een ziekenhuis. Over de doodsoorzaak zegt ze niets.

De firma Mossack Fonseca hielp jarenlang duizenden bedrijven en personen om geld via brievenbusfirma's weg te sluizen naar belastingparadijzen. In 2016 werden deze praktijken gelekt via miljoenen documenten, de Panama Papers, aan de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Ook Nederlandse bedrijven sluisden via deze manier geld weg, bleek uit de documenten.

Rechtszaak

Fonseca en de andere oprichter, Jurgen Mossack, werden door Panamese autoriteiten vervolgd voor het witwassen van geld. De rechtszaak begon vorige maand en het OM eiste daar een gevangenisstraf van twaalf jaar. Fonseca was niet in de rechtszaal, volgens een van zijn juridische adviseurs omdat hij met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis lag.

Mossack en Fonseca hebben altijd volgehouden niets illegaals te hebben gedaan. In 2017 zeiden ze slachtoffer te zijn geweest van een hack en ook vonden ze dat de gelekte informatie verkeerd werd geïnterpreteerd. Hun adviesbureau werd in 2018 opgeheven.