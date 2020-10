Nederlandse politici geschokt over terreurdaad, 'Franse volk staat niet alleen'

Nederlandse politici reageren met afschuw op de terreuraanslag in Nice door vermoedelijk een extremistische moslim. Premier Rutte spreekt van een gruwelijke terreurdaad. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u."

Ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn geschrokken van de aanslag, zo kort na de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een moslimextremist. Hij werd afgelopen dinsdag in de Kamer herdacht.

"Gruwelijk! Voor de tweede keer in korte tijd onschuldige burgers in Frankrijk wreed afgeslacht, nu bij een kerk in Nice. Dit versterkt onze vastberadenheid in de strijd tegen islamitisch terrorisme", zegt SGP-leider Van der Staaij. ChristenUnie-leider Segers spreekt van "de zoveelste slag in de lange strijd tussen enerzijds de westerse vrijheid en anderzijds het islamisme".

Achter Frankrijk

Ook de ministers Hoekstra en Kaag reageren geschokt. "Mijn verstand staat stil bij de haat en moordlust van deze islamitische terrorist", zegt Kaag. "Le coeur brisé, je hart breekt." Hoekstra benadrukt dat het kabinet voor de volle honderd procent achter Frankrijk staat in de strijd tegen dit soort terreur.

Ook GroenLinks-leider Klaver, 50Plus-fractievoorzitter Van Brenk, en PvdA-leider Asscher spreken hun afschuw uit over de aanslag en hun steun voor Frankrijk en de rechtstaat.

SP-leider Marijnissen wenst de nabestaanden en heel Frankrijk sterkte. "Wat je afkomst, kleur of religie ook is, laten we ons verenigen tegen deze barbarij", zegt zij. PVV-leider Wilders trekt ook conclusies voor Nederland: "Zolang we de islam niet stoppen en alle gewelddadige islamofascisten niet ons land uitzetten, zullen dit soort barbaarse daden blijven plaatsvinden."

'Aanval in Nederland niet ondenkbaar'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aaldersberg zegt naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Franse stad dat alertheid in Nederland geboden blijft. Hij noemt een aanval door een moslimextremist zoals in Nice ook in Nederland niet ondenkbaar.

Aaldersberg waarschuwt dat geradicaliseerde personen ook in Nederland kunnen toeslaan. Onlangs maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau op 3 van de 5 staat. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland 'voorstelbaar' is.