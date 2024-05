Bij de Spaanse pro-Palestijnse studentenprotesten grijpt de politie niet in

In tegenstelling tot de demonstraties in bijvoorbeeld Amsterdam, verloopt het hier dus heel rustig. Voor nu zijn de protesten ook kleinschaliger en het plan van de organisatoren is dat het kamp tot zaterdag blijft bestaan. Daar is burgemeester Martínez-Almeida van Madrid niet blij mee, hij ziet de demonstraties het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. De burgemeester van de conservatieve Partido Popular riep de universiteit op om "politiek uit de klaslokalen te weren". Hij vindt dat als de studenten zich zo inzetten voor mensenrechten, ze eerst Hamas maar moeten veroordelen.

Zijn partij PP, de grootste oppositiepartij van het land, staat dan ook sinds het begin van de oorlog achter Israël. Een woordvoerder zegt dat dit soort protesten bedoeld zijn tegen Israël en dus voor Hamas zijn. "Ik geloof dat Hamas een organisatie is die moet worden uitgeroeid omdat het een terroristische organisatie is en Israël als democratische staat zichzelf mag verdedigen", zei hij. Dit staat haaks op het Spaanse beleid ten aanzien van de oorlog. Premier Sánchez is een van Europa's meest kritische leiders tegenover Israël.

'Geen religieuze kwestie'

"Tegen de burgemeester wil ik zeggen dat dit geen religieuze kwestie is", zegt betoger Sonia Camacho. "We staan hier te demonstreren omdat er mensenlevens in gevaar zijn. Hamas wordt als excuus gebruikt om een genocide te plegen."

De Spaanse oppositie en het Madrileense gemeentebestuur mogen dan tegen de demonstraties zijn, maar dit is zeker niet het eerste pro-Palestijnse protest in de hoofdstad. Sinds het begin van de oorlog trekken de demonstraties tienduizenden mensen. Het standpunt van premier Sánchez wordt door een groot deel van de Spanjaarden dan ook gedeeld. Als je bijvoorbeeld in Madrid door het centrum loopt, zie op veel plekken Palestijnse vlaggen of pro-Palestijnse graffiti.