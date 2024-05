Kanovaarders Konijn en Vorsselman ook individueel naar Spelen, Mus en Flier niet

Kanovaarders Selma Konijn en Ruth Vorsselman hebben zich woensdag met hun historische plaatsing voor Olympische Spelen in de K2-klasse ook direct geplaatst voor de individuele afstand in Parijs 2024. Om die reden hoefden zij donderdag tijdens dag twee van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Hongaarse Szeged niet in actie te komen op de individuele 500 meter.

Twee andere Nederlanders, Anna Mus en Albart Flier, strandden in de halve finales en hebben zich (nog) niet geplaatst voor de Spelen.

De prestatie van Konijn en Vorsselman was een bijzondere: voor het eerst sinds 1992 plaatste een Nederlands duo zich in de 500 meter kanosprint voor de Spelen in de K2-klasse. Ze wonnen het OKT verrassend. Bovendien leverde het Konijn en Vorsselman individuele startbewijzen op voor de 500 meter kanosprint in de K1-klasse.

Mus en Flier moesten er nog wel voor kanoën. Voor hen gold dat een eerste of tweede plek in de finale een olympisch ticket zou opleveren.

Mus werd vijfde in de series, maar eindigde in de halve finales als zevende en voorlaatste. Flier eindigde vierde in de serie op de 1.000 meter, maar kwam in zijn halve finale als achtste en voorlaatste over de streep.