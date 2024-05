Etnische zuiveringen in Darfur en mogelijk zelfs genocide, stelt Human Rights Watch

Vijf jaar geleden werd de autocratische leider Omar al-Bashir na drie decennia afgezet in Sudan. De coup werd uitgevoerd door het reguliere Sudanese leger SAF en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF), maar die partijen werden het daarna niet eens over de verdeling van de macht. In april vorig jaar braken gevechten uit in de hoofdstad Khartoem en andere delen van het land.

Acht miljoen vluchtelingen

Beide partijen worden gesteund en bestreden door andere groeperingen. De strijdende partijen sloten meerdere deals over een staakt-het-vuren, maar telkens werd die afspraak geschonden.

Het conflict krijgt volgens het Rode Kruis te weinig aandacht door andere crises in de wereld en het aantal doden is alleen maar te schatten. Volgens de VN zijn in een jaar tijd ruim acht miljoen mensen op de vlucht geslagen.

Correspondent Elles van Gelder maakte in september deze reportage in een vluchtelingenkamp in Tsjaad, op de grens met Sudan: