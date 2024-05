Wenneke is bijna blind en wandelt solo het Pieterpad

Het hele Pieterpad lopen in zestien dagen, in haar eentje. Dat is de uitdaging die Wenneke Kempenaar (56) met haarzelf is aangegaan. Tegelijk haalt ze zoveel mogelijk geld op voor het Oogfonds. Een behoorlijke onderneming, want ze ziet nog maar tien procent.

Door een oogziekte is Wenneke langzaam haar zicht grotendeels kwijtgeraakt. Ze ziet wazig en kan geen kleurnuances onderscheiden. "Ik zie nog tien procent. Ik zeg altijd: ik loop de hele dag in de mist", zegt ze tegen regionale omroep Oost.

Het Pieterpad, een tocht van ruim 500 kilometer van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht, wandelt ze alleen. Zonder begeleider, stok of hond. "Als ik al iets wil bewijzen, dan is het aan mezelf dat ik dit kan. Dat ik mijn zelfstandigheid niet hoef kwijt te raken, ondanks mijn beperking."

Extra meters

De roodwitte bordjes die de route aangeven, ziet ze alleen als ze er met haar neus bovenop staat. "Ik maak dus heel wat extra meters, op zoek naar de paaltjes", zegt Kempenaar. "Maar tot nu toe gaat het heel goed, ik heb nog geen hulplijn nodig gehad."

De tocht is voor Kempenaar een persoonlijke uitdaging, maar ook een manier om aandacht te vragen voor oogziekten, en geld in te zamelen voor het Oogfonds. "Er zijn veel oogaandoeningen waar nog geen behandeling voor is. Dankzij het Oogfonds wordt er onderzoek gedaan naar behandelingen, en het voorkomen van oogziekten."

Het is gelijk een extra stimulans om het vol te houden, zegt ze: "Als ik er even doorheen zit, dan denk ik, ik doe het niet alleen voor mezelf, maar ook voor al die anderen met oogaandoeningen."

Kempenaar hoopt zo minstens achtduizend euro bij elkaar te wandelen. Inmiddels is ze bijna op de helft. "Mensen die ik onderweg spreek vinden het wel heel bijzonder wat ik doe. Dat zie ik dan ook vaak gelijk terug op in de donaties, dat is heel mooi."