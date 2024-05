Poetin waarschuwt Westen voor wereldconflict: 'Laten ons niet bedreigen'

De Russische president Poetin heeft in een toespraak gezegd dat hij zich niet laat bedreigen door andere landen. Hij zegt dat het Westen een wereldconflict riskeert en dat de Russische kernwapen-eenheden "dag en nacht klaar staan".

De toespraak op het Rode Plein in Moskou was ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning. Dat is de dag waarop Rusland de overgave van nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Het is een van de belangrijkste feestdagen van het land en wordt traditioneel gevierd met militaire parades.

Poetin zegt dat de "arrogante westerse leiders" vergeten dat de Sovjet-Unie een beslissende rol speelde in het verslaan van nazi-Duitsland en dat ze conflicten aanwakkeren. "We weten waartoe de buitensporigheid van dergelijke ambities leidt."