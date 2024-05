Koopjesketen Action groeit door, maar wel iets minder hard

Action heeft de omzet in het eerste kwartaal opnieuw sterk zien toenemen. De winkels met vooral goedkope huishoudelijke artikelen verkochten voor net iets meer dan drie miljard euro. Dat is een stijging van bijna 21 procent vergeleken met een jaar eerder.

De groei komt voor een belangrijk deel door de opening van nieuwe winkels in Europa. Er kwamen in de eerste drie maanden van het jaar 42 Actions bij. Zonder de nieuwe filialen was de groei 9,8 procent. Winstcijfers zijn niet bekendgemaakt.

De groei van Action in het afgelopen kwartaal is wel iets minder dan een jaar eerder. Toen namen de totale verkopen met ruim een derde toe.

Nu ook in Portugal

Het concern met Nederlandse wortels heeft nu 2608 winkels in 12 Europese landen. In Portugal werd in februari de eerste winkel geopend. De meeste winkels zijn in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Action richt zich op de onderkant van de markt, met veel goedkope spullen uit China en een snel wisselend assortiment. Twee derde van de producten kosten minder dan 2 euro, zegt het bedrijf zelf.

In de eerste maanden verlaagde Action de prijzen van meer dan 1000 producten. Het bedrijf profiteerde de afgelopen jaren van de hoge inflatie, waardoor veel mensen op zoek gingen naar alternatieven voor de duurder worden producten in de supermarkten.

Begonnen als vakkenvuller

De wortels van het concern liggen in Enkhuizen waar twee ondernemers in 1993 een winkeltje begonnen. Ze verkochten daar goedkoop ingekochte partijen, van schuursponzen tot pannen tot serviezen. Het was een succes en ze openden in de omgeving snel nieuwe zaken. In de jaren daarna groeide het bedrijf door en in 2005 werd de eerste winkel in het buitenland geopend.

Inmiddels is een meerderheid van de Action-aandelen in handen van de Britse investeringsgroep 3i. De CEO is de Nederlandse Hajir Hajji. Zij begon op haar 17e als vakkenvuller in een van de eerste Action-winkels en maakte razendsnel carrière in het bedrijf.