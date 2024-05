Handhaven nieuwe straatintimidatiewet volgens vakbonden "grote uitdaging"

Vrijheid van meningsuiting

De nieuwe wet is een langgekoesterde wens van gemeentes; Rotterdam en Amsterdam namen het zelfs op in de Algemene Plaatselijke Verordening, zodat het in die gemeentes strafbaar werd. De rechter stak in 2019 echter een stokje voor het 'sisverbod', zoals het in de volksmond ook genoemd wordt, omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Sindsdien riepen gemeentes het kabinet op om het in een nieuwe wet op te nemen.

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat twee op de drie vrouwen van 12 tot 25 jaar weleens lastig zijn gevallen op straat. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door straatintimidatie. Mannen hebben minder last van intimidatie op straat, bleek uit het onderzoek. Geïntimideerd worden op straat komt in steden vaker voor dan op het platteland.