Unieke derde MVP-award voor Jokic, maar zijn kampioensteam Nuggets wankelt in play-offs

De MVP-award gaat over de wedstrijden die gespeeld zijn in het reguliere seizoen. Jokic, verkozen boven Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) en Luka Doncic (Dallas Mavericks), maakte per wedstrijd gemiddeld 26,4 punten, gaf 12,4 assists en pakte 9 rebounds.

In alle drie die categorieën scoorde een speler beter, maar Jokic was de enige die op alle drie de lijstjes in de top tien eindigde. Van de 99 persleden die mochten stemmen, zetten er 79 Jokic op de eerste plaats.

In problemen tegen Timberwolves

Maar in de huidige play-offs heeft Jokic het met regerend titelhouder Denver Nuggets groite moeite tegen de Minnesota Timberwolves. De Nuggets staan 2-0 achter in de best-of-seven-series tegen het sterk verdedigende team van rijzende ster Anthony Edwards. De 106-80 nederlaag in wedstrijd 2 was pijnlijk, Jokic kwam tot slechts 16 punten.