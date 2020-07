Nederlands team MP Motorsport klaar voor raceseizoen: 'Wordt een ghosttown'

Nederlandse teambaas Dorsman: 'Ghosttown', maar het is niet anders' - NOS

Met de ouverture van het Formule 1-seizoen, dit weekend op het circuit in Oostenrijk, gaan ook de bolides van het Nederlandse team MP Motorsport weer de baan op. De auto's van het team van Sander Dorsman rijden onder meer in de Formule 2 en Formule 3, mits aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan.

"Onze temperatuur wordt gemeten, we dragen mondkapjes en worden elke vijf dagen getest", zegt Dorsman. "En we krijgen een app die alles monitort."

Aan het begin van de week werden alle 35 werknemers die naar Oostenrijk afreizen, getest op het coronavirus. Na 35 negatieve resultaten ging het licht definitief op groen en konden de vrachtwagens beginnen aan de reis naar Spielberg.

'Elk hoekje geschilderd'

De testen en maatregelen zijn een noodzakelijk kwaad voor de medewerkers van het team die eindelijk weer kunnen doen wat ze zo graag willen doen. "Normaal lopen we hier met vijftig man", zegt Dorsman in zijn hoofdkwartier in Westmaas, onder Rotterdam. "Dat waren er de afgelopen tijd nog maar vijf..."

"De rest zat thuis, omdat ze niet konden reizen. Met die vijf hebben we zo'n beetje elk hoekje geschilderd, dus we zijn superblij dat we weer aan de slag kunnen."

Voor het voortbestaan van zijn team is het cruciaal dat er weer races gehouden worden, maar vreemd zal het wel zijn. Geen publiek, lege tribunes en alleen het geronk van de motoren. "Er zijn geen fans, geen gasten en geen sponsoren. Het wordt een beetje een ghosttown, maar het is niet anders."