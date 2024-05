Joost Klein vanavond met drie minuten pure vrolijkheid in het Songfestival

Hakken op happy hardcore, samen met een dansende vogel en flitsende beelden in het scherm. Het is niet per se wat televisiekijkers de afgelopen jaren van Nederland gewend waren tijdens het Eurovisie Songfestival. Een gepolijst popliedje is Kleins hit Europapa namelijk zeker niet, terwijl Nederland daar de laatste inzendingen juist een abonnement op had. Met de keuze voor Joost Klein gooit organiserende omroep AVROTROS het vanavond over een volledig nieuwe boeg.

Dit jaar spat de energie juist van het podium, met een act die het best is te omschrijven als drie minuten pure vrolijkheid. Maar ook met een emotionele laag, zoals op het einde waar Joost Klein zich via de camera richt tot zijn overleden vader. Ook op andere momenten zijn er verwijzingen naar Klein zijn overleden ouders, bijvoorbeeld op de schermen achter het podium.

Klein en zijn vrienden, van wie er twee ook op het podium staan, probeerden afgelopen weken zoveel mogelijk van het optreden geheim te houden. Af en toe lieten ze wel iets los, zoals toen medebedenker van de act Gover Meit sprak over "een nieuwe vorm van de maanlanding. Mensen gaan niet geloven dat dit fysiek mogelijk is".