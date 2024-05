Van Bommel lijkt na 'geslaagde Antwerp-kuur' klaar voor nieuw trainersavontuur

Trainer Mark van Bommel speelt vanmiddag met Antwerp tegen Union Sint-Gillis voor het tweede jaar op rij de bekerfinale in België. Voor de 47-jarige coach zou het winnen van de Croky Cup een mooi slotakkoord zijn van zijn overwegend succesvolle Vlaamse avontuur.

Want vrijwel iedereen gaat er in Antwerpen vanuit dat Van Bommel aan zijn laatste weken bezig is bij de Great Old, zoals de club ook wel wordt genoemd. "Ik heb hier nog een contract voor één jaar, maar we zijn nog in gesprek of we doorgaan", zei de Nederlander vorige week, waaruit blijkt dat zijn toekomst bij Antwerp onzeker is.

Financieel zwaar weer

De precaire financiële situatie van Antwerp én het sportief mindere seizoen (met de laatste plaats in de play-offs voor het kampioenschap met zes nederlagen in zeven duels) bepalen vermoedelijk dat Van Bommel het waarschijnlijk na twee seizoenen voor gezien houdt.

De club boekte over het kampioensseizoen 2022/2023 een verlies van 46 miljoen euro (het grootste financiële verlies ooit voor een Belgische voetbalclub), terwijl het jaar ervoor ook al een tekort van 32 miljoen euro in de boeken stond.