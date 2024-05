Biden waarschuwt Israël: VS levert geen wapens voor offensief op Rafah

De Verenigde Staten zal stoppen met het leveren van wapens die kunnen worden gebruikt voor een aanval op Rafah als Israël zijn plannen daarvoor doorzet. President Biden maakte in een interview met CNN bekend dat hij de Israëlische premier Natanyahu telefonisch zijn besluit heeft meegedeeld.

"Als ze Rafah binnentrekken, ga ik niet de wapens leveren die tot nu toe gebruikt zijn in Rafah, in de steden", zei Biden. "Er zijn in Gaza burgers gedood door dit soort bommen en de manier waarop men omgaat met stedelijke gebieden."

Biden zei daarbij wel dat de Verenigde Staten nog steeds toegewijd is aan de verdediging van Israël en bijvoorbeeld munitie voor Israëls raketschild Iron Dome blijft leveren. "We trekken niet onze handen af van Israëls veiligheid, maar wel van de mogelijkheid om oorlog te voeren op dat gebied."

Levering opgeschort

De opmerkingen van Biden komen kort na de bekendmaking van defensieminister Austin dat een munitielevering aan Israël in de wacht is gezet vanwege het geplande Israëlische offensief in Rafah. Austin meldde in het Congres dat levering met zeker twee weken is uitgesteld.

"Na evaluatie hebben we één levering van zware munitie gepauzeerd", vertelde hij. "Er is nog geen eindbeslissing genomen over de voortgang van die levering."

Austin weigerde in te gaan op details, maar Amerikaanse media meldt dat het gaat om 1800 2000-ponders en 1700 500-ponders, die zeker twee weken vertraging oplopen. Israël gebruikt dergelijke bommen om ondergrondse en verstevigde bunkers van Hamas te bombarderen, maar Austin benadrukte dat daarbij ook veel nevenschade kan ontstaan door het wegvagen van woningen.