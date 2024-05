Wekdienst 9/5: Joost Klein strijdt om finaleplek • Rusland viert overwinning op nazi-Duitsland

Wat kan je vandaag verwachten?

Vanavond vindt de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats. Joost Klein probeert dan een finaleplek te behalen met zijn lied 'Europapa'. Ook de Israëlische inzending, Eden Golan, strijdt vanavond voor een plekje.

In Mälmo, de Zweedse stad waar het Eurovisie Songfestival dit jaar plaatsvindt, vindt rond 15.00 uur een betoging plaats tegen de deelname van Israël aan Eurovisie. Er worden tienduizenden betogers verwacht. Rond 18.00 uur wordt er een pro-Israëlisch protest gehouden.

Extinction Rebellion houdt straks vanaf het Malieveld een protestmars tegen politiegeweld. Eerder deze week deden twee demonstranten van de actiegroep aangifte voor mishandeling tijdens demonstraties eerder dit jaar.

In Moskou is een grote militaire parade, Rusland herdenkt de overwinning op nazi-Duitsland. President Poetin zal ook aanwezig zijn en een toespraak houden. Er wordt verwacht dat hij dan ook zal spreken over de oorlog in Oekraïne.

Dit is er vannacht gebeurd:

Bij de Universiteit van Amsterdam zijn 32 aanhoudingen verricht bij de pro-Palestijnse demonstraties van gisterenavond en afgelopen nacht. In Utrecht is ook bij de universiteit gedemonstreerd. Of daar aanhoudingen zijn verricht, is nog niet duidelijk.

De politie besloot woensdagmiddag in Amsterdam in te grijpen. Actievoerders hielden het terrein sinds dinsdag bezet. In Utrecht is volgens persbureau ANP besloten om alle toegang tot onderwijs- en onderzoekspanden in de binnenstad tot maandagochtend 08.00 uur dicht te laten.

Ander nieuws uit de nacht:

Biden: geen wapens voor Israël als Rafah wordt aangevallen: de president zei in een interview met CNN dat de wapentoevoer stopt als Israël doorgaat met belegering van Rafah.

COA is meer dan een miljoen euro aan dwangsommen verschuldigd om Ter Apel: dat blijkt uit hun eigen cijfers. Afgelopen nacht sliepen er opnieuw meer dan de toegestane 2000 mensen in het aanmeldcentrum, zegt een woordvoerder van het orgaan. Het precieze aantal wordt vandaag bekendgemaakt.

Ook rechtszaak tegen Trump in Georgia loopt vertraging op: het Hof van Beroep in Georgia gaat zich buigen over de aantijgingen van zijn advocaat. Die zijn van mening dat de openbaar aanklager in de rechtszaak gediskwalificeerd moet worden vanwege een romantische relatie met een collega.

En dan nog even dit:

Een man uit Rotterdam krijgt al twee jaar lang onterecht parkeerboetes uit de gemeente Breda. De man ontving de eerste boete in 2022, toen hij op vakantie was. Hij ging ervan uit dat iemand zijn auto had geleend en in de gemeente was geweest. Maar na onderzoek van de gemeente bleek een andere auto op de scanfoto te staan. Zijn boete werd ingetrokken.

Maar sindsdien heeft hij bijna vijftig boetes gekregen uit Breda. De gemeente zegt dat de kentekenplaat wordt verwisseld met een andere, die één letter verschilt. De man uit Rotterdam heeft een B en de betreffende auto heeft een D. De boosdoener blijkt een schroefje. De gemeente zegt een aanpassing in het systeem te doen, zodat de Rotterdammer geen onterechte boetes meer krijgt.