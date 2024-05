Kan een docent zomaar demonstreren tegen zijn eigen universiteit?

Is een demonstrerende docent nog geloofwaardig als hij of zij voor de klas staat? Verhulp: "Dat hangt af van waarover hij activistisch is en waarover hij lesgeeft. Als de verbinding tussen die twee heel direct is, wordt het lastiger objectief les te geven. Al zou het wellicht kunnen; een goede docent kan wetenschap scheiden van activisme."

Van den Berg kan zich goed voorstellen dat Joodse studenten zich niet meer thuis voelen in de collegebanken als ze zien dat hun leraren op de barricaden staan tegen Israël. "Je moet de dialoog blijven houden met Joodse studenten, en die zie ik nu niet. Ik vraag me af of je nog met een davidster of keppeltje op de universiteit wil lopen."

Ook demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs maakt zich zorgen over Joden op Nederlandse universiteiten, zei hij gisteren in een reactie op de geëscaleerde protesten. "We zien opkomend antisemitisme. Daar is echt absoluut nul plek voor binnen het onderwijs."

Nieuwsuur vroeg ook het bestuur van de UvA om een reactie, maar kreeg die niet. Wel schreef de universiteit dinsdag in een algemeen statement na de uit de hand gelopen protesten: "We betreuren ten zeerste dat het zo heeft moeten lopen. Demonstreren mag op de UvA, maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of sfeer van intimidatie."

Woensdag ging het dus opnieuw mis in Amsterdam, waar de politie betogers wegsleepte en het Binnengasthuisterrein een grote ravage was. Vervelend, vindt Verhulp, maar: "De democratie moet tegen een stootje kunnen. Dat geldt dus zeker ook voor een universiteit."