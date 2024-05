Instanties waren jaren op de hoogte van misstanden op zorgboerderij Wekerom

Uit documenten uit 2021 blijkt dat het meisje in haar gezicht is geslagen, nadat de kleuter de gastouder in het gezicht had gespuugd. Het Leger des Heils weet van dat voorval, maar liet haar daar zitten, meldt Omroep Gelderland.

In 2022 volgt een melding bij Veilig Thuis. Zorgprofessionals van het buurtteam schrijven in deze melding, die in handen is van de omroep, dat de zorg voor het 8-jarig meisje op de boerderij tekortschiet. Bovendien bevestigen ze dat er niets is gedaan met de klachten van de moeder. Ze schrijven dat de plaatsing op de boerderij onverstandig is, mede vanwege de extreme geloofsovertuiging van de eigenaresse.

Volgens Peer van der Helm, lector Residentiele Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, is het zeer waarschijnlijk dat het Leger des Heils op de hoogte is gesteld van deze melding. Volgens oud-advocaat Petra Smit, die de moeder jarenlang bijstond, is er geen actie ondernomen. "Je moet dan op zijn minst nader onderzoek instellen. Dat is niet gedaan, schandalig."

Van der Helm: "Bij een stevig vermoeden van kindermishandeling heb je geen keuze als organisatie. Je moet het altijd onderzoeken."

'Wil naar betere plek'

In augustus 2022 ontvangt de onafhankelijke klachtencommissie van het Leger des Heils een brief van een 15-jarige jongen die op dat moment op de zorgboerderij woont. Hij schrijft dat hij geen vrijheid van godsdienst heeft, dat zijn telefoon wordt getraceerd, zijn berichtjes worden gecontroleerd en dat hij niet met vrienden mag afspreken. Hij eindigt zijn brief met: "Ik wil graag naar een andere, betere plek".

Zijn voogd van het Leger des Heils weet van zijn situatie en de geuite klachten en noemt die "ernstig", maar het Leger des Heils behandelt de klacht verder niet. De jongen loopt een maand later weg van de zorgboerderij en eist een nieuwe locatie. Die krijgt hij ook.

'Handen op mijn rug'

Dat het 8-jarige meisje als enige nog in Wekerom woont, is onverteerbaar voor de moeder. "Ik sta al vijf jaar langs de kant toe te kijken wat er daar allemaal gebeurt. Ik zit met mijn handen op mijn rug. Het is vreselijk. Mijn hart breekt gewoon."

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is niet ingegaan op vragen van Omroep Gelderland en de NOS. "Wij kunnen en zullen niet inhoudelijk reageren op jullie casus-gerelateerde vragen", aldus de woordvoerder. Ook de eigenaresse van de zorgboerderij wil niet reageren.