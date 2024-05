Opnieuw studentenprotesten in Amsterdam en Utrecht, 32 aanhoudingen in Amsterdam

In Amsterdam en Utrecht zijn gisteravond en vandaag opnieuw pro-Palesteinse demonstraties geweest bij universiteiten. In Amsterdam werden 32 aanhoudingen verricht. Demonstranten in Utrecht die het universiteitsgebouw op de Drift hadden bezet werden afgevoerd met bussen. Of er in Utrecht aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk.

Aan het eind van woensdagmiddag greep de politie in bij het protest in Amsterdam, waar actievoerders een gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezetten. Het Binnengasthuisterrein in het centrum van de stad werd sinds dinsdag door demonstranten bezet.

De politie gebruikte shovels om een eind te maken aan barricades die waren gemaakt met onder meer kantoormeubilair, ladders en stenen. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten.

De ontruiming ging van start nadat de UvA aangifte had gedaan, onder meer omdat er in de gebouwen vernielingen waren aangericht. Ook zou de veiligheid voor omwonenden in het geding zijn. "Bovendien kan het onderwijs in de Oudemanhuispoort niet doorgaan", liet de universiteit weten.

Beelden van de ontruiming: