Jansen extatisch door World Series: 'Draag dit rest van mijn leven bij mij'

Het winnen van de World Series vervult Oranje-honkballer Kenley Jansen met ultiem geluk. In een reeks berichten op Twitter laat de werper van Los Angeles Dodgers blijken wat het winnen van de meest prestigieuze prijs in het honkbal met hem doet. "Een geweldig gevoel dat ik de rest van mijn leven bij me zal dragen."

Op de persconferentie na het winnen van de World Series toonde Jansen zich ook al dolgelukkig: "Ik heb het gevoel dat ik nu een echte Dodger ben. Na 32 jaar gaat de trofee terug naar Los Angeles." De Dodgers, door kampioenschappen in de jaren vijftig en zestig uitgegroeid tot een van de roemrijkste clubs in het Amerikaanse honkbal, wonnen de World Series voor het laatst in 1988. In 2017 en 2018 bereikten ze ook de finale van de play-offs, maar beide keren struikelde de club in het zicht van een zevende titel. De 33-jarige Jansen maakt al sinds 2010 deel uit van de selectie. Select groepje Nederlanders Twee Nederlandse honkballers wonnen in het verleden ook de World Series: Xander Bogaerts in 2013 en 2018 met Boston Red Sox en Ralph Milliard in 1997 met Florida Marlins. Hensley Meulens pakte als assistent-coach drie titels met San Francisco Giants. "Een droom die uitkomt. Ik ben zo trots op dit team!", schrijft Jansen op Twitter. Maar ook: "Mijn familie, ik kan ze niet genoeg bedanken voor al hun steun, liefde en geduld. Ik hou van jullie."

Die steun van zijn familie heeft Jansen nodig gehad dit seizoen. De Oranje-international groeide de afgelopen jaren uit tot een van de meest gevreesde werpers in de Major League Baseball, maar uitgerekend dit jaar wist hij niet te overtuigen. Hij maakte zelfs opzichtige fouten. Ook tijdens de World Series ging het mis. Toen Jansen in de vierde wedstrijd tegen Tampa Bay Rays op de heuvel kwam, werd een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. Wat volgde was veel kritiek en geen speelminuten meer in de laatste twee duels. Speciale vermelding voor Jansen Dave Roberts, manager van de Dodgers, lichtte clubicoon Jansen er tijdens zijn dankwoord na het behalen van de titel toch even uit. "Kenley Jansen, wat jij hebt gedaan... Dank je."

Dodgers-manager noemt Jansen in speech: 'Wat jij hebt gedaan...' - NOS