De Ligt spreekt 'schande' van zijn afgekeurde goal bij uitschakeling Bayern

Matthijs de Ligt heeft na de uitschakeling van Bayern München in de halve finale van de Champions League door Real Madrid (2-1) zijn woede op de scheidsrechter gericht. "Een schande", noemde hij het dat zijn doelpunt in blessuretijd werd afgekeurd.

De Oranje-international dacht diep in de blessuretijd (die vijftien minuten duurde) de 2-2 binnen te hebben geschoten en daarmee een verlenging af te hebben gedwongen, maar de goal werd afgekeurd omdat Noussair Mazraoui buitenspel zou hebben gestaan. De videoscheidsrechter (VAR) kon niet meer ingeschakeld worden, omdat de scheidsrechter de aanval direct had afgefloten toen de grensrechter vlagde.

De Ligt had graag gezien dat de grensrechter zijn vlag omlaag had gehouden, zodat de VAR de situatie nog kon beoordelen. Iets wat de andere grensrechter minuten eerder wel deed bij Real. Hij stak zijn vlag laat genoeg in de lucht, waardoor de goal van Joselu door de VAR alsnog geldig kon worden bevonden.