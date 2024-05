Ook rechtszaak tegen Trump in Georgia loopt vertraging op

Goed rechtbanknieuws voor presidentskandidaat Trump; het Hof van Beroep in de staat Georgia gaat zich buigen over de aantijgingen van zijn advocaten dat de openbaar aanklager in de rechtszaak die daar tegen hem loopt gediskwalificeerd moet worden. De reden is dat zij in een romantische relatie verwikkeld was met een collega, waar ze niet eerlijk over is geweest.

Doordat dit nu in hoger beroep bekeken gaat worden zal ook deze rechtszaak voorlopig niet van start gaan. Gisteren werd al bekend dat de rechter de zaak die tegen Trump in Florida loopt, vanwege het achterhouden van staatsgeheime documenten, voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld.

In Georgia draait het om een mogelijke samenspanning van Trump met andere verdachten om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Een belangrijke rol daarin speelt het telefoontje dat Trump vlak na de verkiezingen pleegde naar de hoogste functionaris die over de verkiezingen gaat in de staat Georgia. Trump voerde druk uit op deze Brad Raffensperger om voor hem 11.780 stemmen te vinden, genoeg om Bidens overwinning aan te vechten.

'Onnodig circus'

Openbaar aanklager Fani Willis deed twee jaar onderzoek naar het handelen van Trump. Een onderzoeksjury bepaalde in augustus vorig jaar dat er voldoende bewijs was om Trump en 18 medeverdachten aan te klagen voor onder meer samenzwering met als doel de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

Willis had ten tijde van het onderzoek een relatie met Nathan Wade, een advocaat in haar onderzoeksteam, met wie ze romantische uitstapjes maakte. Volgens de advocaten van Trump heeft die relatie tot een 'onhoudbare belangenverstrengeling' geleid, waardoor haar hele team van de zaak gehaald moet worden. Maar de rechter die de zaak overziet besloot dat Willis op de zaak kon blijven, zolang Wade ontslag zou nemen. Daar zijn de advocaten van Trump tegen in beroep gegaan, met als resultaat dat het Hof van Beroep zich nu over deze kwestie zal buigen.

Volgens voormalig openbaar aanklager Neama Rahmani heeft Willis het verbruid; "Deze zaak zal niet meer voor de verkiezingen in november plaatsvinden," zegt Rahmani tegen het tijdschrift Newsweek. "Het was al een ingewikkelde zaak met al die medeverdachten, maar ze heeft het helemaal verpest door haar minnaar in te huren en daardoor een onnodig circus te creëren."

Handen vrij

Rechtenprofessor aan de Georgia State University Anthony Michael Kreis sluit zich daarbij aan: "Deze zaak zal pas op z'n vroegst begin 2025 voor de rechter komen. Het hele proces is voorlopig behoorlijk ontspoord."

In dezelfde week dat pornoactrice Stormy Daniels voormalig President Trump in New York ernstig in verlegenheid brengt met intieme details over hun relatie, lijken nu dus twee andere veel belangrijkere zaken tegen hem te zijn opgeschort tot na de verkiezingen. Trumps tactiek van veel in beroep gaan en vertragen heeft dus in zoverre succes dat het erop lijkt dat hij dit jaar minder tijd in de rechtbank zal doorbrengen dan aanvankelijk gedacht en de handen vrij heeft om volop campagne te voeren.