Songfestival-organisatie: geen spijt dat Israël mag meedoen

De organisatie achter het Eurovisie Songfestival heeft geen spijt van de beslissing om Israël te laten deelnemen aan het evenement. Dat zegt Jean Philip de Tender, mediadirecteur van de European Broadcasting Union, in gesprek met de NOS. Ook na de gebeurtenissen in Gaza, onder meer in Rafah, staat de organisatie nog steeds achter het besluit.

Op de songfestival-deelname van Israël is al maanden kritiek; veel mensen vinden het niet gepast dat het land meedoet aan het vrolijke evenement, terwijl Israël tegelijkertijd oorlog voert in Gaza. Deze kritiek komt komende dagen tot een apotheose is de verwachting, wanneer in Malmö grote protesten staan gepland. De politie verwacht tienduizenden mensen.

"Tuurlijk delen wij de bezorgdheid over het conflict in het Midden-Oosten", zegt EBU-directeur Jean Philip de Tender. "Maar het Eurovisie Songfestival is een coproductie tussen 37 publieke omroepen. Het is een muziekevenement en geen competitie tussen regeringen en overheden. Het is een competitie tussen publieke omroepen."

Volgens hem zou het niet volgens de spelregels zijn om Israël uit te sluiten vanwege de gebeurtenissen in Gaza. "De Israëlische omroep werkt onafhankelijk van de regering en daarmee is aan alle voorwaarden voldaan."