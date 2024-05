Meisje (14) slachtoffer van groepsverkrachting België, verdachten tussen 11 en 16 jaar

Het Openbaar Ministerie van België onderzoekt een groepsverkrachting van een meisje van 14 jaar in de stad Kortrijk. De verdachten, tien jongens tussen 11 en 16 jaar, zijn opgepakt en staan onder toezicht van een kinderrechter.

De verkrachting gebeurde begin april. Het meisje zou door haar vriend het bos in zijn gelokt. Daar zou ze meermaals door vrienden van de jongen misbruikt zijn. De krant Het Nieuwsblad schrijft dat het vriendje een loverboy was, en dat hij het meisje opzettelijk door zijn vrienden liet misbruiken.

Opvallend zijn de jonge leeftijd van de verdachten en de grootte van de groep. "Omdat de daders zo jong zijn, geven we weinig informatie vrij. Ze zijn wel allemaal geïdentificeerd en opgepakt en er zijn maatregelen genomen door de jeugdrechter", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen de omroep VRT. "Onze aandacht gaat nu eerst en vooral naar het slachtoffer. Zij krijgt begeleiding om deze gebeurtenissen te kunnen plaatsen."

Afschuwelijke feiten

De grote groep minderjarigen zou de groepsverkrachting ook gefilmd hebben en gedeeld via Snapchat.

De advocaat van een van de verdachten, Kelly de Caluwe, spreekt over afschuwelijke feiten. "Ik heb dit nog nooit in mijn carrière meegemaakt", zegt ze tegen Het Nieuwsblad. "En de verdachten zijn inderdaad heel jong. Niet alleen de jeugdrechter, maar heel de maatschappij moet zich eens afvragen hoe we dergelijke zaken gaan tegengaan."