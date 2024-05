Oekraïense gevangenen kunnen binnenkort kiezen: gevangenisstraf of vechten

Voorstanders wijzen op de mogelijkheid tot rehabilitatie van criminelen, maar experts zijn er niet gerust op. "Toen ik las over deze wet gingen bij mij wel alarmbellen af", zegt Yvonne Donders, hoogleraar internationale mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens haar sluiten mensenrechtenverdragen het rekruteren van gevangenen niet uit, maar stellen zij hier wel hoge eisen aan.

"In de gevangenis is sprake van een machtsverschil, een gevangene zit vaak in een kwetsbare positie, het is dus de vraag hoe vrijwillig deze keuze is. In hoeverre is er voldoende informatie beschikbaar om een goede keuze te maken? De kans dat ze een beslissing nemen gebaseerd op verkeerde informatie is aanwezig. Het woord vrijwillig is dus nogal relatief."

Wie wil?

Of er onder gevangenen veel animo is, is onduidelijk. In theorie is het mogelijk dat de oorlog nog jaren duurt. Daardoor zou het kunnen dat een gevangene bijvoorbeeld drie jaar moet vechten terwijl zijn gevangenisstraf nog maar een jaar duurt.

Maar interesse is er wel, merkten journalisten van Radio Free Europe/Radio Liberty een paar weken geleden. Ze spraken met een gevangene die zo'n deal wel zag zitten. "Als ik een contract kan tekenen in plaats van mijn tijd hier uitzitten, ga ik liever vechten", zegt Andrie, die vast zit voor drugssmokkel. "Hoe ben ik van nut in de gevangenis als ik ook een gevechtseenheid kan dienen?"

Wie wel en wie niet?

Niet alle gevangen komen in aanmerking voor de regeling. Mensen die veroordeeld zijn voor moord, verkrachting, terrorisme of het in gevaar brengen van de nationale veiligheid zijn uitgesloten. Dat geldt ook voor mensen die zijn veroordeeld voor dronkenschap achter het stuur.

Volgens de onderminister van Justitie gaat het potentieel om een groep van zo'n 26.000 gevangenen, ruim de helft van alle gedetineerden. Daarnaast zou een groep van zo'n 50.000 Oekraïners met een strafblad in aanmerking komen voor rekrutering, die zijn nu nog vrijgesteld van mobilisatie.

Wagner en het Russische leger

De wet doet denken aan Russische praktijken. Anderhalf jaar geleden kwamen de eerste berichten dat Rusland nieuwe rekruten werft in gevangenissen. Bekend zijn de bezoeken van Jevgeni Prigozjin, oud-leider van het Wagner-huurlingenleger. Degenen die tekenden bij Wagner of het leger werden vaak in speciale bataljons naar het front gestuurd.

Zo rekruteerde Wagner-leider Prigozjin gevangenen in september 2022: