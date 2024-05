Geen zorgen KNVB na mindere waardering WK-bid: 'Marginaal verschil'

"In de praktijk hebben we, van de 500 punten die je kon halen, er 373 gehaald, en Brazilië 395. Dat maakt het verschil iets kleiner", zegt De Jong over de kleine achterstand.

"Het is een logisch verschil. De lonen zijn lager in Brazilië, dus het is goedkoper. De capaciteit van de stadions is daar groter. Daar wordt zwaar naar gekeken. Wij willen dingen doen in lijn met de Europese wetgeving, dat bekent dat we bepaalde dingen die de FIFA wil niet in contracten kunnen vastleggen. Dat zijn verschillen die overbrugbaar zijn."

Stemming

De Jong heeft veel afgevaardigden van alle bonden gesproken. "Je weet pas na de stemming of ze echt voor je hebben gekozen, maar we hebben net Oman, Marokko, Egypte, Jordanië, Saudi-Arabië en Qatar bezocht. Ik kan me vergissen, maar een meerderheid van die landen gaat voor ons."

"We mogen zelf niet stemmen en ik weet niet wat Rusland en Belarus doen, maar de overige Europese stemmen moeten toch wel naar ons gaan. En ik denk dat we in Azië en Afrika ook een meerderheid hebben."