Wie zijn de demonstranten bij de UvA en wat willen ze? 'Krachtig signaal afgeven'

De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy kijkt intussen van een afstandje toe bij een demonstratie in Utrecht. Het verbaast hem dat de studentenprotesten in de VS niet al eerder zijn overgeslagen naar Nederland.

"We zagen sinds oktober natuurlijk al wel demonstraties en protesten tegen de oorlog in Gaza, maar nog niet zo'n protest in Amsterdam, met barricades, met de bedoeling het functioneren van de universiteit te ontregelen. De universiteit wordt zo gedwongen te handelen: of door de eisen van de studenten in te willigen, of door ze eruit te jagen."

Dat laatste is in de VS de afgelopen weken veelvuldig gebeurd, maar er zijn wel verschillen, denkt Kennedy. "Daar duurde het vaak dagen voordat er werd opgetreden, maar die ontruiming verliep wel nog ruiger dan we tot nu tot hier zien."