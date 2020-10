Meevaller voor PSV: Teze reist alsnog naar Cyprus, Zahavi blijft achter

Teze en Zahavi werden woensdagochtend op Eindhoven Airport op het laatste moment uit het vliegtuig gehaald omdat ze Cyprus niet in mochten vanwege een positieve coronatest eerder deze maand.

De lokale autoriteiten hadden gedreigd de gehele PSV-selectie in quarantaine te plaatsen indien Teze en Zahavi zouden meekomen naar Cyprus. Dat risico wilde PSV niet lopen.

Teze mag nu wel naar Cyprus reizen, omdat hij alweer enige tijd geleden genezen is verklaard. Op Cyprus wordt een ander coronaprotocol gehanteerd dan door de Nederlandse autoriteiten en de UEFA wordt gevolgd. Omdat Zahavi nog niet zo lang geleden weer fit is verklaard, is hij niet welkom op Cyprus.

Nieuwe regel bedacht

Algemeen directeur Toon Gerbrands zette woensdagavond bij BNR Nieuwsradio een groot vraagteken bij de handelwijze van de Cyprioten. "Normaal in sport heb je te maken met fair play. De UEFA bepaalt de regels en controleert heel streng. Er moet dus ergens in dit land een nieuwe regel zijn bedacht", zei Gerbrands.

De toevoeging van Teze, die per privévliegtuig naar Cyprus wordt gevlogen, betekent een kleine meevaller voor trainer Roger Schmidt, die voor het duel met Omonia Nicosia nu over vier in plaats van drie verdedigers beschikt.

PSV zag voorafgaand aan het incident met Zahavi en Teze al de nodige spelers wegvallen vanwege besmettingen. Aanvoerder Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe ontbreken allen. Ook een staflid is in quarantaine geplaatst.