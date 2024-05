Oranje-handballers verliezen eerste WK-kwalificatieduel in Griekenland

De Nederlandse handballers hebben het eerste duel van het WK-kwalificatietweeluik met Griekenland verloren. In Kozani werd het 31-27.

Aanstaande zondag wordt in Eindhoven de return gespeeld. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor het WK van januari 2025 in Kroatië, Noorwegen en Denemarken.