EU-kandidaat Servië en China presenteren deal voor 'gezamenlijke toekomst'

Servië ging al eerder eens een samenwerking met China aan. Zo werd er in 2016 een economische overeenkomst gesloten met het Aziatische land. China heeft sindsdien miljoenen geïnvesteerd in de Servische infrastructuur en mijnbouw. Vorig jaar ondertekenden de landen ook al een handelsovereenkomst.

Meer macht in Europa

Servië is sinds 2012 kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie. De deals met China druisen tegen dat kandidaat-lidmaatschap in. De EU heeft nog niet gereageerd op de nieuwste overeenkomst tussen China en Servië.

Naast Servië heeft China ook veel geïnvesteerd in de infrastructuur en industrie van Hongarije. Dat land is ook de volgende stop van Xi in Europa. Critici vrezen dat China via landen als Servië en Hongarije meer invloed in Europa probeert te krijgen.