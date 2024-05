ME grijpt in bij pro-Palestijns betoging Universiteit van Amsterdam

De politie in Amsterdam is bezig met het beëindigen van de pro-Palestijnse protesten bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het Binnengasthuisterrein in het centrum van de stad wordt sinds gisteren door demonstranten bezet. Op de Oudezijds Voorburgwal en de Grimburgwal er vlakbij zijn barricades opgeworpen, waardoor ook andere gebouwen van de universiteit niet te gebruiken zijn.

Er zijn confrontaties tussen de demonstranten en de mobiele eenheid. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten. Een onbekend aantal mensen is aangehouden.

De politie gebruikt shovels om een eind te maken aan de barricades. Die zijn gemaakt met onder meer kantoormeubilair, ladders en stenen. Een deel van het materiaal is door agenten in de gracht gegooid. Daar zijn ook politieboten en jetski's te zien.

Op het terrein van het universiteitsgebouw waren aan het begin van de avond nog zeker honderd betogers aanwezig. Daarbuiten zijn naar schatting nog een paar honderd demonstranten, die door de ME worden verdreven.

Veiligheid omwonenden

De ontruiming ging van start nadat de UvA aangifte had gedaan, onder meer omdat er in de gebouwen vernielingen waren aangericht. Ook zou de veiligheid voor omwonenden in het geding zijn. "Bovendien kan het onderwijs in de Oudemanhuispoort niet doorgaan", laat de universiteit weten.

Dit zijn de eerste beelden van de ontruiming: