EU zet bijzondere stap: winsten bevroren Russische tegoeden naar Oekraïne

EU-ambassadeurs hebben een akkoord bereikt om winsten op bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor de aankoop van wapens en humanitaire hulp voor Oekraïne. Het gaat om een bedrag van zo'n 3 miljard euro per jaar.

Het was het een van de eerste stappen die de EU zette na de Russische inval in februari 2022 in Oekraïne; Russische tegoeden bevriezen. In totaal is er in de VS, Japan, EU en Canada nu zo'n 260 miljard aan tegoeden van de Russische Centrale Bank bevroren. Daarvan staat een recordbedrag van 191 miljard in Brussel, bij Euroclear. Dat is een instelling die bij transacties op de financiële markten als tussenpersoon fungeert.

De Europese Unie wil niet aan de bevroren tegoeden zelf komen. Maar de winsten op die bevroren tegoeden, zoals de rente en andere opbrengsten uit beleggingen, willen de lidstaten nu aan Oekraïne geven. Dat moet gebeuren via een speciaal fonds; het zogenoemde Ukraine Assistance Fund. In totaal gaat het om zo'n 3 miljard euro per jaar.