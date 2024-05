Fransman zet Giro-peloton te kijk met medevluchters en sprint naar ritwinst

Vooraf werd geen vuurwerk voorspeld in de etappe die begon in Genua. Het parcours kende één serieuze klim, de Passo del Bracco die voor de 54ste keer in de Giro werd getrotseerd. De rit had verder een redelijk vlakke aanloop naar de finish in Lucca.

De renners passeerden onderweg de pittoreske badplaatsen aan de Ligurische Zee. Ideale omstandigheden voor sprinters en vluchters dus.

Vroege vlucht

Die vluchters kwamen er: een gezelschap van vier renners ging vroeg vooruit. Met Simon Geschke, Lewis Askey, Mattia Bais en Manuele Tarozzi zaten daar geen renners bij die een serieuze gooi deden naar het klassement, of erom bekend staan veel te winnen.

Veel lucht kreeg de kopgroep niet. Het kwartet werd door het peloton op een afstand van maximaal anderhalve minuut gehouden en op meer dan 100 kilometer van de finish weer ingerekend. De boodschap leek duidelijk: dit was een dag voor een massasprint, niet voor een succesvolle vlucht. Het liep anders.