Man meldt zich bij politie voor aanrijding op feestgangers Koningsdag

Een man heeft zich bij de politie gemeld voor de aanrijding op feestgangers tijdens Koningsdag in Amsterdam. De politie gaat de man nu verhoren. Omdat er nog niet sprake is van een aanhouding zijn er geen details gedeeld over de man.

Op Koningsdag reed om 22.00 uur een automobilist in op een groep feestgangers op de Prinsengracht in Amsterdam. De auto raakte meerdere mensen, één vrouw werd meegesleurd en komt naast de auto terecht. De automobilist reed vervolgens hard door. Door de aanrijding raakte zeker één persoon gewond, deze persoon heeft aangifte gedaan.

De politie was sindsdien bezig met het achterhalen van de bestuurder van de auto. Nu heeft een man zich dus zelf gemeld. Nog steeds zoekt politie naar getuigen van de aanrijding.

Hieronder het beeld van de aanrijding: