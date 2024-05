Kanovaarders Konijn en Vorsselman schrijven historie met plaatsing voor Spelen

Kanovaarders Selma Konijn en Ruth Vorsselman hebben zich verrassend geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Dat is een bijzondere prestatie: het is voor het eerst sinds 1992 dat een Nederlands duo zich weet te plaatsen voor de Spelen in de 500 meter kanosprint in de K2-klasse.

Konijn en Vorsselman grepen hun allerlaatste kans door het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Hongaarse Szeged te winnen. Alleen de winnaars van dit toernooi kregen een ticket voor Parijs 2024. Het Nederlandse duo won op indrukwekkende wijze: ze waren de enigen die de 500 meter onder de 1.40 minuut voeren (1.39,49).

In de finale namen ze het onder meer op tegen voormalig wereldkampioene Anastasiia Dolgova, die vanwege haar Russische nationaliteit niet mocht meedoen aan eerdere toernooien. Ook deed het Spaanse duo Laia Pelachs/Begona Lazkano mee, dat in de halve finales nog sneller was dan de Nederlanders.