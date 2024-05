Lijsttrekkers Europa voor velen nog onbekend, Stemwijzer moet helpen bij keuze

Over een kleine maand, op 6 juni, kunnen Nederlanders naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Vandaag is de Stemwijzer gelanceerd om mensen te helpen een keus te maken. Nederlandse lijsttrekkers vulden die vandaag ook in, om zo wat aan hun naamsbekendheid te doen.

Want met de naamsbekendheid van Nederlandse Europarlementariërs is het deze verkiezingen niet best gesteld. Uit een peiling van I&O Research, te lezen in ambtenarentijdschrift Binnenlands Bestuur, bleek ruim een maand geleden dat 71 procent van de kiezers geen enkele lijsttrekker weet op te noemen. In 2019 was dat nog een kwart. Destijds wisten veel Nederlanders de naam van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans nog te noemen, tegenwoordig de GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter in de Kamer.

Op dit moment is Bas Eickhout van GroenLinks de bekendste Nederlander; 11 procent van de ondervraagden kent hem. Maar Anja Hazekamp, die al tien jaar voor de Partij voor de Dieren lid is van het Europees Parlement, is voor bijna alle Nederlanders een vreemde; slechts 2 procent kent haar.

'Europa meer dan ooit nodig'

Ook zegt 58 procent van de Nederlandse kiesgerechtigden niet te weten bij welke fractie in het Europees Parlement de Nederlandse partijen horen. De rest zegt het wel te weten, maar heeft het soms alsnog bij het verkeerde eind.

Volgens demissionair minister van Binnenlandse Zaken De Jonge leven de verkiezingen "nog onvoldoende" in de samenleving. "Best gek", vindt hij. "We hebben juist Europa in deze tijd meer dan ooit nodig."