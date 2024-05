Anti-coronaleuzen op geluidswal Zwolle blijven, 'weghalen kost veel geld'

De anti-coronaleuzen die al jaren op een geluidswal langs de snelweg A28 bij Zwolle staan, worden niet verwijderd. Rijkswaterstaat heeft daar geen plannen voor.

"Het kost erg veel geld om ze weg te halen. Bovendien zijn er geen klachten over binnengekomen", zegt Mirjam Adriaanse van Rijkswaterstaat bij Oost.

Vanaf 2020 werden vooral op de geluidswallen van de A28 bij Zwolle met grote letters veel protestleuzen gekalkt, zoals 'Het klopt niet, QR gaat te ver', refererend aan de QR-codes die in de coronacrisis werden ingevoerd als toegangsbewijzen, die weer waren gekoppeld aan een bewijs van vaccinatie of negatieve test.

Met het einde van de coronacrisis hebben de leuzen op de geluidwal hun actualiteitswaarde verloren, maar schoonmaken heeft voor Rijkswaterstaat geen prioriteit.

Een hoop gedoe

"Het weghalen van graffiti, want daar hebben we het feitelijk over, is een kostbare zaak", aldus woordvoerder Adriaanse. "De weg moet worden afgesloten, er moet een aannemer worden ingehuurd en dan nog het reinigen zelf. Kortom, een hoop gedoe. En dan hebben we het nog niet eens over de overlast voor het verkeer."

Wat het weghalen van de leuzen precies gaat kosten, kan Adriaanse niet zeggen. "Maar het zal niet goedkoop zijn."

Er is nog een reden om niet in te grijpen, legt ze uit: de verkeersveiligheid is door de leuzen namelijk niet in het geding. Dat is anders bij bijvoorbeeld spandoeken of vlaggen. "Die kunnen niet goed vastzitten en gaan wapperen. Dat leidt automobilisten af en dus halen we ze weg", zegt Adriaanse.

Dat de leuzen bij Zwolle worden vooralsnog dus niet verwijderd. Dat wil niet zeggen dat de graffiti voor altijd op de muur blijft staan. Adriaanse: "We bekijken het per geval. Maar teksten die oproepen tot geweld of waar mensen aanstoot aan kunnen nemen, zullen we sneller weghalen dan een liefdesverklaring."