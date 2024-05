Jongen (16) overlijdt na steekpartij Helmond, verdachte (20) opgepakt

Een 16-jarige jongen die gisteravond werd neergestoken in Helmond, is vanochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De politie heeft een 20-jarige man uit Helmond opgepakt als verdachte. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een bekende van het slachtoffer.

Rond middernacht kreeg de politie de melding van de steekpartij. Agenten troffen de 16-jarige jongen zwaargewond aan op het Piet Blomplein in het centrum van de stad.

Gezien de ernst van de situatie moest de jongen ter plekke worden geopereerd door een traumateam. Een politieagent reed naar een ziekenhuis in de buurt om extra zakken bloed te halen. Kort daarop werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

Ruzie ging vooraf

De 20-jarige verdachte stond vlak bij het slachtoffer toen hij werd opgepakt. "De Helmonder is ingesloten op het bureau en wordt vandaag verhoord", aldus de politie. "Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar en we houden er sterk rekening mee dat een ruzie voorafging aan het steekincident."

Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd, doet de politie vandaag ook buurtonderzoek.