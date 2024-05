Kamerdebat over verkoopverbod van tabak aan jongeren stap dichterbij

Maatschappelijke organisaties die pleiten voor een verkoopverbod van tabak aan jongeren zijn een stap dichter bij hun doel: een debat hierover in de Tweede Kamer. Ze hebben ruim 40.000 handtekeningen verzameld voor hun burgerinitiatief Nicotinee. Deze hoeveelheid handtekeningen kan ervoor zorgen dat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt te staan.

De initiatiefnemers willen onder meer dat consumenten steeds ouder moeten zijn om (elektronische) sigaretten en andere producten met nicotine te mogen kopen. Ze stellen voor om de leeftijdsgrens vanaf 2030 ieder jaar met één jaar te laten stijgen. Zo ontstaat er volgens hen uiteindelijk een generatie die niet meer rookt of e-sigaretten gebruikt. Nu moet je minimaal 18 jaar zijn om bijvoorbeeld sigaretten te mogen kopen.

Verder moet er volgens de organisaties, waaronder twee artsenorganisaties, een toezichthouder komen. Ze vinden dat nodig "omdat een aanzienlijk percentage kinderen ver onder de 18 jaar al vapet en rookt". Dat komt volgens hen onder andere "door tekortschieten van de handhaving van de leeftijdsgrens, het smaakjesverbod en het online verkoopverbod".

Het initiatief is in gang gezet door Stichting Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, longartsenvereniging NVALT, internistenvereniging NIV en ConsumentenClaim. "We gaan ons initiatief aan de Tweede Kamer voorleggen", zegt longarts Wanda de Kanter, voorzitter van Rookpreventie Jeugd. Volgens Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim, is het "de hoogste tijd dat we onze kinderen beschermen tegen de kwalijke gevolgen van nicotine houdende producten".

Giftige metalen

Vorige week bleek nog uit nieuw Amerikaans onderzoek dat bij het gebruik van vapes, elektronische sigaretten, giftige metalen vrijkomen. Via het inhaleren komen die diep in de longen en daarna in het lichaam terecht. Dat er metalen vrijkomen bij het vapen werd al vermoed, maar hoeveel er in het lichaam terechtkomt was niet bekend.

Nederland zou in 2040 voor het eerst een generatie kinderen moeten kennen die niet rookt en ook nooit zal gaan roken. Die ambitie is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. Onder volwassenen zou het aandeel rokers dan niet meer boven de 5 procent mogen liggen. Zover is het nog lang niet. Zo valt onder andere de daling van het aantal rokers in Nederland tegen.