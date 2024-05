Frustraties bij PSG: Mbappé loopt weg na vraag journalist, voorzitter wordt boos

Daarmee lijkt Al-Khelaïfi zijn steun uit te spreken voor Enrique. De Spaanse trainer, die de Champions League in het verleden al eens won met Barcelona, toonde zich na het tweeluik met Dortmund een waardig verliezer.

"Er is geen troost na zo'n nederlaag, ons wachten nu twee dagen van pijn en lijden. Maar zo is het leven. Het is belangrijk dat je leert hoe je je moet gedragen als je verliest, want we zijn een voorbeeld voor veel jonge kinderen."

Enrique nam de schuld op zich. "Er is maar één iemand verantwoordelijk, en dat is de trainer die de beslissingen maakt. Het zou oneerlijk zijn als men nu mijn spelers ter discussie stelt, want ik ben erg trots op ze."