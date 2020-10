Koster was een van drie slachtoffers Nice • Nederlander: 'Normaal een veilige stad'

De man die in de buurt van een kerk in Sartrouville werd aangehouden, is na verhoor vanmiddag weer vrijgelaten, melden Franse media. Zijn vader had de politie gewaarschuwd omdat hij bezorgd was dat zijn zoon iets "zoals in Nice" van plan was.

Eerder meldde Le Parisien dat hij een mes bij zich had, maar of dat klopt is niet duidelijk. De kerk waar de zoon in de buurt was, is sinds een jaar gesloten vanwege bouwwerkzaamheden.