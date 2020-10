Frankrijk doelwit van terreur, doden bij aanslag in Nice

In het Franse consulaat in Djedda, in Saudi-Arabië, is een bewaker neergestoken. De aanvaller gebruikte een "scherp voorwerp" als wapen, melden Saudische media. Zijn motief is nog onbekend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, hij verkeert niet in levensgevaar.

Het is nog niet duidelijk of het incident in Djedda samenhangt met de gebeurtenissen in Nice en Avignon.