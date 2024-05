Murray mag weer hopen op Wimbledon en Spelen: tennisser maakt rentree in Genève

Tennisser Andy Murray maakt volgende week zijn rentree op de tennisbaan. De 36-jarige Schot liep in maart een breuk in enkel op en heeft nu een wildcard gekregen voor het graveltoernooi van Genève, dat volgende week zaterdag begint.

Murray liep de breuk op in een duel met de Tsjech Tomas Machac tijdens het ATP-toernooi in Miami in maart. Murray, de nummer 77 van de wereld, trok zich daarna terug voor de toernooien van Monte Carlo en München.

Murray besloot rust te houden en geen operatie te ondergaan om zo snel mogelijk weer op de baan te kunnen staan.

Laatste jaar

Hij liet eerder doorschemeren naar alle waarschijnlijkheid bezig te zijn aan zijn laatste jaar als professional. In dat eventuele laatste jaar wil hij in ieder geval meedoen aan Wimbledon (begin juli) en de Olympische Spelen in Parijs (eind juli).

De Schot won Wimbledon in 2013 en 2016 en veroverde olympisch goud op de Spelen van 2012 en 2016.