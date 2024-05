Disney+ boekt voor het eerst winst, zeldzaam voor streamingsdienst

Verhogingen abonnement

In aanloop naar deze winst krikte Disney onder meer het abonnementsgeld op. In Nederland ging dat bedrag dit jaar van 10 naar 11 euro per maand. Enkele jaren geleden was dit nog 7 euro. In de Verenigde Staten biedt de streamingsdienst goedkopere abonnementen aan, waarbij gebruikers tussendoor reclame te zien krijgen.

Daarnaast is Disney+ minder geld gaan uitgeven aan eigen producties en gaat het, net als Netflix, proberen tegen te gaan dat meerdere mensen via één account kijken. Ondanks de hogere prijzen steeg het aantal abonnees. Onder meer de serie The Bear en Shogun trokken veel kijkers.

Streamingsdienst HBO Max kondigde gisteren ook een verhoging van de abonnementskosten en een versie met advertenties aan.

Pretparken

In 2017 kondigde Disney de komst aan van een eigen streamingsdienst, om te kunnen concurreren met het toen al grote Netflix. Disney was bang afhankelijk te worden van Netflix.

Maar van winst was de eerste jaren nog geen sprake. Er ging vooral veel geld naartoe, tot ruim 3,7 miljard euro per jaar.

Op dit moment zijn de themaparken nog de belangrijkste bron van inkomsten voor Disney, maar sinds de coronapandemie worstelt het bedrijf hiermee. Inmiddels komt ongeveer een kwart van alle inkomsten uit de streamingsdiensten van het bedrijf.