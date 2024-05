Dortmund-fan Terzic nu als hoofdtrainer naar Champions League-finale: 'Surrealistisch'

"Het was een goede gezamenlijke prestatie", vond Terzic. "Waarbij we ook een beetje geluk hebben gehad met alle ballen die ze op de paal en de lat schoten. Maar over twee duels hebben we verdiend om door te gaan naar de finale, als je beide keren wint en de nul houdt."

Daar waren Terzic' spelers het mee eens. Ook doelman Gregor Kobel sprak van een emotionele avond. "Er gebeurde veel in de wedstrijd. We hebben veel moeten verdedigen, maar dat is ook een kracht van ons, zeker in de Champions League. We hebben een beetje geluk gehad, maar ook met enorm veel passie verdedigd."

Verdediger Nico Schlotterbeck voelde op zijn beurt vooral opluchting. "Ik voelde veel druk omdat ik wist dat we moesten leveren, maar ik ben gelukkig dat we hier nu met de overwinning staan."